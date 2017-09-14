"Захід-2017": Росія слідом за танками перекидає до Білорусі бойову авіацію

Росія слідом за танками перекидає до Білорусі в рамках навчань «Захід-2017» бойову авіацію.

Як повідомили УНІАН у Міноборони РФ, у рамках стратегічних російсько-білоруських командно-штабних навчань «Захід-2017» на авіаційних базах повітряно-космічних сил і Західного військового округу екіпажі винищувальної, бомбардувальної та армійської авіації готуються до перебазування на оперативні аеродроми. Інженерно-технічний склад виконав комплексну підготовку авіаційної техніки до тривалого перельоту, включаючи підвіску додаткових паливних баків і ракетно-бомбового озброєння.

Польотні завдання авіаційні екіпажі отримуватимуть безпосередньо перед вильотом.

«Льотний склад готовий до виконання всього спектру завдань за призначенням, включаючи перехоплення повітряних цілей, примус літаків-порушників до посадки, знищення наземних цілей, що позначають колони техніки умовного противника, прикриття дій наземних угруповань військ із повітря, висадка десанту», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше за тривогою було піднято першу танкову армію в Підмосков'ї, яку передислокують до Білорусі.

За офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії «Захід-2017» запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які відбудуться на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони Росії запевняють, що в рамках навчань «Захід-2017» не будуть готувати плацдарм для вторгнення в Україну, але задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі, оскільки його політика непередбачувана. Зокрема, провідний білоруський опозиційний лідер Микола Статкевич оцінює таку ймовірність у 10%.

У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня знову відзначило оборонний характер навчань "Захід-2017" і пообіцяло, що всі російські військові, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня. Крім того, оборонне відомство Білорусі обіцяє щодня звітувати, як проходять навчання.

Загалом на навчаннях акредитовані 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошені 80 спостерігачів, у тому числі з України та країн НАТО.

Напередодні навчань «Захід-2017» до Литви прибули сім американських винищувачів.