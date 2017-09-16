Голова МЗС Чехії отримав травму голови внаслідок ДТП

Міністр закордонних справ Чехії Лубомир Заоралек отримав травму голови в результаті ДТП на південному сході Чехії. Про це повідомила прес-секретар чеського МЗС Ірена Валентова, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Він (Заоралек) отримав травму голови, але його стан задовільний", - заявила Валентова.

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За даними видання Irozhlas, інцидент стався біля населеного пункту Леховице в районі Зноймо Південноморавського краю Чехії, який розташований біля кордону з Австрією.

Mluvčí policejního prezidia potvrdil pro iROZHLAS.cz, že jednou ze zraněných osob byl i ministr zahraničí Zaorálek. https://t.co/iHasr7DhIX — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) September 15, 2017

Як повідомляє видання, травмованого міністра і ще кількох осіб доставили гелікоптером до лікарні міста Брно. За словами представника поліції Південноморавського краю Павела Шваба, Заоралек прибув у регіон для проведення передвиборних заходів. Міністр виїжджав із історичного винного фестивалю в Зноймо і потрапив у ДТП. Зараз поліція з'ясовує причини події.

Заоралек входить до Чеської соціал-демократичну партію. Парламентські вибори в Чехії призначені на 20-21 жовтня.