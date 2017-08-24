Екс-президент Польщі Валенса потрапив у ДТП

Колишній президент Польщі Лех Валенса потрапив у ДТП. Про це повідомляє ABC News з посиланням на польські ЗМІ.

Аварія сталася в четвер, 24 серпня, у польському Гданську, де живе Валенса.

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Відзначається, що 73-річний Валенса їхав за кермом сам на державному автомобілі.

Бюро з захисту прав людини підтвердило інформацію про подію і заявило, що в результаті аварії ніхто не постраждав. Там також повідомили, що аварія була спричинена іншим автомобілем.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі слідчий відділ Інституту національної пам'яті відкрив кримінальне провадження проти екс-президента Леха Валенси через надання ним помилкових показань, зокрема, у справі «Болека».