Британія після виходу з ЄС зберігатиме санкційну політику проти Росії - міністр у справах Європи

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії після виходу з Європейського Союзу зберігатиме санкційну політику проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр у справах Європи та Америки сер Алан Данкан заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

"Що стоїть на кону? Не лише право України як суверенної незалежної держави обирати власне майбутнє... Але уся довіра до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - заявив Данкан.

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За його словами, європейська та міжнародна безпека залежить від дотримання цього порядку.

"І саме тому узгоджена та рішуча міжнародна відповідь діям Росії є дуже важливою. Санкції проти Росії повинні залишатися важливою частиною цієї відповіді", - наголосив Данкан.

"Незмінна єдність ЄС, США та "Великої сімки" щодо санкцій надсилає дуже потужний сигнал нашого спільного несприйняття російських дій та свідчить про нашу спільну налаштованість щодо того, що Росії не можна дозволяти безкарно порушувати міжнародне право", - наголосив міністр у справах Європи.

"І ми у Сполученому Королівстві, коли ми залишимо ЄС, у нас будуть наші власні повноваження щодо запровадження санкцій, затверджені законом, щоб ми могли співпрацювати з ООН та ЄС у впровадженні санкцій", - наголосив Данкан.