Референдум про незалежність в Каталонії: затримано 12 чиновників (відео)

Іспанія намагається перешкодити Каталонії провести референдум про незалежність. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Поліція провела рейди і затримала не менш 12 регіональних чиновників, причетних до підготовки голосування. У Барселоні, столиці автономії, на арешти відреагували багатотисячними вуличними демонстраціями.

Люди залишилися на вулиці і вночі. Зрештою правоохоронцям довелося розганяти їх силою і затримувати активних протестуючих. Референдум запланований на 1 жовтня.

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Раніше повідомлялося, що в 2014 році в Каталонії був проведений неформальний референдум за відділення від Іспанії, хоча його було заборонено судом. Тоді з 6,3 мільйони осіб, що мають право голосувати, 2,3 мільйона прийшли на референдум, з них 80 відсотків висловилися за незалежність Каталонії.

У листопаді 2015 року каталонський парламент затвердив "дорожню карту" для досягнення незалежності від центрального уряду в Мадриді. Однак в серпні 2016 року цю постанову каталонського парламенту анулював Конституційний суд Іспанії.