У ЄС вирішили запровадити власні санкції проти Північної Кореї, які виходять за межі заходів ООН

Посли країн ЄС досягли первинної домовленості про накладення більших економічних санкцій на Північну Корею, виходячи за межі останніх санкцій ООН. Про це пише Reuters з посиланням на заяви чиновників та дипломатів.

"Сьогодні посли країн-членів ЄС домовилися про пакет нових автоматичних заходів", - заявив чиновник ЄС.

Очікується, що санкції будуть введені щодо восьми корейських чиновників.

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Планується, що це рішення буде прийнято міністрами закордонних справ ЄС на черговому черговому засіданні 16 жовтня.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея може провести найпотужніші випробування водневої бомби в Тихому океані. Це можуть бути дії «найвищого рівня» проти Сполучених Штатів, сказав очільник МЗС Північної Кореї Лі Ен Хо.

Таку заяву міністр зробив після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин сказав, що він розглядає найсильніші дії у відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа «повністю знищити» країну.

«Це може бути найпотужніша детонація водневої бомби в Тихому океані», - сказав міністр КНДР журналістам. «Ми не маємо уявлення про те, які дії можуть бути зроблені, оскільки вони будуть оголошені лідером Кім Чен Ином».