Росія зазнає чергових втрат у Сирії: вбито капітана ГРУ (фото)

У Сирії 2 серпня ліквідований капітан ГРУ Росії Курбан Касумов. Про це повідомили у спільноті "Герої Росії" ВКонтакте", на що відреагувала група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Згідно з інформацією, опублікованою в соцмережах, Касумов народився в 1986 році в Ростовській області і служив у 3-й окремій гвардійській бригаді спеціального призначення (в/ч 21208), що базується в Тольятті.

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Як повідомляється, Касумов убитий унаслідок мінометного обстрілу бойовиками "Ісламської держави".

У день його смерті, 2 серпня, за інформацією сайту Liveuamap, терористи ІД завдавали контрударів по проасадівських силах у районі населених пунктів Ітрия і Саламия, а також на південний схід від Ракки.

Крім того, опубліковані фотографії медалей Касумова, серед яких є медаль "За звільнення Пальміри".

Міноборони Росії про смерть капітана Курбана Касумова не повідомляло.

Раніше, 21 вересня, ЗМІ стало відомо про загибель в результаті потрапляння в засідку в Сирії російського контрактника разом з полковником і генералом.