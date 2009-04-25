В Ісландії проходять дострокові парламентські вибори.

Очікується, що у виборах візьмуть участь близько 228 тисяч осіб, які мають право голосу.

За даними передвиборчих опитувань, Ісландія розчарована правлінням консерваторів, і виборці влаштують "холодний прийом" Партії незалежності (Independence Party), яка правила 18 років, до відставки Кабінету міністрів на початку року, передає РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

У січні цього року колишній прем`єр Ісландії Гейр ХОРДІ оголосив про розпад коаліції з соціал-демократами і відставку свого кабінету. Було створено перехідний уряд соціал-демократів і "зелених". Його очолила Йоханна СІГУРДАРДОТТІР. Серед пріоритетних завдань соціал-демократів - вступ Ісландії до ЄС і переходу на євро.

У жовтні минулого року країна, яку ООН в 2007 році назвала кращою для життя, виявилась на грані фінансового краху. Безробіття в країні підскочило до 9% із звичних 1-3%. Інфляція перевищила 15%. Бюджетний дефіцит становить 13,5%, а падіння ВВП цього року передбачають у розмірі 10%.