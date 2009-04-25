Європарламент підтвердив європейську перспективу для країн Балкан з метою стабілізації в регіоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Анни ІБРІЗАГІЧ (група народних партій, Швеція), схваленій 24 квітня на засіданні Європарламенту у Страсбурзі. “За” проголосували 305 депутатів, проти – 23, утрималися – 12.

У документі зазначається, що ЄС не повинен зволікати з наданням країнам Балкан, які відповідають Копенгагенським критеріям, повного членства у спільноті. При цьому депутати вважають, що процес вступу цих країн до ЄС має базувати на чесних і чітких принципах виконання умов, а прогрес кожної країни має розглядатися окремо.

Депутати висловили переконання, що ЄС має докласти всіх необхідних зусиль для сприяння вирішенню двосторонніх проблем між Балканськими країнами, щоб ці проблеми не стали підставою для блокування переговорів про їхній вступ.

Європарламент також закликав Раду ЄС та Єврокомісію вести з країнами Балкан діалог про лібералізацію візового режиму. Водночас депутати зазначили, що ці країни повинні виконувати всі пункти “дорожніх карт” з цього питання.

У документі депутати також наголосили, що співробітництво Балканських країн з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії має бути обов’язковою вимогою для їхнього вступу до ЄС.

Крім того, депутати також закликають сприяти міжетнічному та міжкультурного діалогу в Балканських країнах, до збільшення кількості студентів з цих країн, які зможуть отримувати освіту в європейських вищих навчальних закладах в рамках програми Erasmus Mundus.