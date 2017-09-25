Трамп унеможливив в'їзд у США громадянам КНДР і Венесуели

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який робить більш важкими умови в'їзду на територію США громадянам семи країн. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

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У новому документі, який набирає чинності з 18 жовтня, називаються такі країни, як Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Ємен, а також Чад, Північна Корея і Венесуела.

Згідно з текстом указу, громадянам цих країн заморожений в'їзд за імміграційними і неімміграційними візами. Стосовно до Венесуелі тимчасова заборона поширюється тільки на чиновників.

"Зробити Америку безпечною — мій пріоритет номер один. Ми не будемо приймати в нашій країні тих, кого не можемо ретельно перевірити", — написав Дональд Трамп у своєму Твіттері.

Раніше повідомлялося, що дія попереднього указу, який стосувався шести країн з переважно мусульманським населенням, закінчилося у неділю, 24 вересня.