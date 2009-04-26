Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибуває сьогодні до Риму на зустріч з Бенедиктом Шістнадцятим, передає Эхо Москвы.

Це перший візит Лукашенка до Західної Європи за багато років.

Поїздка Лукашенко вийшла більш ніж ефектною: білоруський лідер 14 років не їздив до Західної Європи, де його, загалом і не чекали. До того ж нинішній візит навряд чи можна віднести до розряду звичайних робочих зустрічей – президента чекає прийом у Ватикані. Відносини офіційного Мінська з католицькою церквою до цих пір складалися не кращим чином: священиків називали агентами впливу Заходу і не раз висилали з країни. Але цього року почалося досить несподіване потепління, і у результаті Лукашенко навіть запросив Бенедикта Шістнадцятого відвідати Білорусь з пастирським візитом. Крім встановлення відносин зі Святим престолом у Лукашенка є ще декілька завдань. Перш за все це місія посередника: білоруський президент везе до Риму питання від предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила. Аналітики не виключають, що саме Білорусь може стати тією нейтральною територією, де зустрінуться патріарх і Папа Римський.

Зустріч Папи Римського Бенедикта Шістнадцятого і Олександра Лукашенко відбудеться завтра. Після цього білоруський лідер розраховує зустрітися з керівництвом Італії.