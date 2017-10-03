У критичному стані перебувають 45 постраждалих під час стрілянини у Лас- Вегасі

Не менш як 45 постраждали внаслідок стрілянини в Лас-Вегасі (США) досі перебувають у критичному стані. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представників лікарень міста.

Повідомляється, що в лікарні Санрайз, куди спочатку доставили 214 постраждалих, зараз у критичному стані знаходяться 33 пацієнта. Ще 12 пацієнтів в такому стані знаходяться в Університетському госпіталі, куди спочатку доставили 104 потерпілих.

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Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Стівен Паддок розстріляв з автоматичної гвинтівки глядачів фестивалю кантрі-музики, який відбувався просто неба на знаменитому бульварі Лас-Вегас-Стріп. Стрілець діяв один і, за словами шерифа, вкоротив собі віку до прибуття поліції. Терористичне угруповання "Ісламська держава" стверджувало про свою причетність до інциденту, але ФБР не знайшла зв'язку між злочинцем та ІДІЛ.

Внаслідок атаки в центрі Лас-Вегаса, за останніми даними, загинуло 59 і поранено 527 осіб. Цей інцидент зі стріляниною спричинив найбільшу кількість жертв у сучасній історії США.