Я став вашим фанатом: Трамп похвалив поліцію за роботу під час стрілянини в Лас-Вегасі

Президент США Дональд Трамп похвалив поліцію за їх роботу у ході стрільби на фестивалі в Лас-Вегасі, передає CBS News.

«Я був вашим великим шанувальником, але після цього я став ще більшим вашим фанатом. Ви показали світові, що таке професіоналізм», — йдеться в повідомленні.

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Пізно ввечері 1 жовтня Педдок влаштував стрілянину по відвідувачах музичного фестивалю «Route 91» з 32-го поверху готелю-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі.

При нападі на учасників заходу загинули 59 осіб, включаючи Педдока, понад 500 отримали поранення. Це найбільший за кількістю жертв випадок стрілянини в США.