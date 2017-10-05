Я став вашим фанатом: Трамп похвалив поліцію за роботу під час стрілянини в Лас-Вегасі
03:34, 05 жовтня 2017Світ
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Трамп заявив, що поліцейські "показали світові, що таке професіоналізм".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп похвалив поліцію за їх роботу у ході стрільби на фестивалі в Лас-Вегасі, передає CBS News.
«Я був вашим великим шанувальником, але після цього я став ще більшим вашим фанатом. Ви показали світові, що таке професіоналізм», — йдеться в повідомленні.
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Пізно ввечері 1 жовтня Педдок влаштував стрілянину по відвідувачах музичного фестивалю «Route 91» з 32-го поверху готелю-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі.
При нападі на учасників заходу загинули 59 осіб, включаючи Педдока, понад 500 отримали поранення. Це найбільший за кількістю жертв випадок стрілянини в США.
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