ВООЗ таки вирішила проблему з... назвою свинячого грипу

Всесвітня організація охорони здоров`я ухвалила рішення відмовитися від використання назви "свинячий грип", і дала новому вірусу назву "Грип AH1N1". Раніше таке ж рішення ухвалила американська влада.

Це пояснюється тим, що свині не є єдиним джерелом нового захворювання, і грипом не можна захворіти при вживанні в їжу свинини, передає радіостанція «Ехо Москви».

Тим часом, поява нового вірусу вже привела до різкого скорочення вживання свинини, деякі держави ввели заборону на ввезення цього м`яса з Північної і Південної Америки. Влада Єгипту ухвалила рішення знищити все поголів`я свиней в країні.