Опубліковано відео з російськими військовими у перші секунди після їхнього захоплення в полон ІДІЛ

Опубліковано відеозапис з першими хвилинами після потрапляння російських військових Романа Заболотного та Григорія Цуркану у полон ІДІЛ у Сирії. Запис розмістила дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) на своїй сторінці в Facebook.

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"На відеозаписі ми бачимо трьох чоловіків у кузові пікапа: Роман Заболотний, який намагається вести розмову з одним з бойовиків, говорить, що у нього є інформація про зброю, він працював з картами, що вони їхали в штаб з інформацією, в Дейр-ез-Зорі вони не були", - йдеться у повідомленні.

Григорій Цуркану сидить спиною до кабіни, з пов'язкою на очах, а третій полонений, судячи з усього, - сирійський військовий, додали в CIT.

Нагадаємо, що громадяни РФ Роман Заболотний і Григорій Цуркан були захоплені бойовиками ІДІЛ в сирійській провінції Дейр-ез-Заур. Для підтвердження бойовики оприлюднили відео.

У російській організації Бойове братство. Домодєдово упізнали на відео жителя Московської області Григорія Цуркана.

Згідно з наявною інформацією, він входив в неофіційну російську приватну військову компанію Вагнера, яку Кремль використовує в Сирії, щоб зменшити втрати ВС РФ.

Другий полонений Роман Заболотний, відповідно до неофіційної інформації, також є найманцем Вагнера.