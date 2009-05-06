У Тбілісі сталися зіткнення опозиції з поліцією: є постраждалі
20:37, 06 травня 2009Світ
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Затриманий брат одного з лідерів
Зіткнення прихильників опозиції з поліцейськими відбулися біля будівлі головного управління патрульної поліції в Тбілісі, є постраждалі, повідомляють грузинські телеканали. За їхніми даними, затриманий брат одного з лідерів опозиції Левана Гачечиладзе - Георгій. На місці події знаходяться всі лідери опозиції, яка вже місяць проводить масові акції з вимогою відставки президента Михайла Саакашвілі.
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