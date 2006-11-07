Рада Безпеки ООН з 49 разу обрала представника від Латинської Америки

Генеральна ассаблея ООН ухвалила рішення про обрання Панами одним з 10 непостійних членів Ради Безпеки цієї міжнародної організації, повідомляє AFP. Ця країна представлятиме в РБ ООН Латинську Америку.

Рішення про обрання Панами стало компромісом між позицією США, що відстоювали кандидатуру Гватемали, і Венесуелою, що претендувала на це місце за підтримки своїх союзників у регіоні.

Члени делегацій представлених в ООН країн за чотири тижні 48 разів марно намагалися зробити вибір між Венесуелою і Гватемалою, поки не з`явилася компромісна кандидатура Панами.

Сполучені Штати та їх союзники виступали категорично проти присутності в РБ ООН Венесуели, чий президент не соромиться називати американський колегу "алкоголіком" і "дияволом", а Венесуела й інші антиамериканськи налаштовані країни не могли погодитися з кандидатурою Гватемали, яку вони вважають американською маріонеткою.

Лента.ру