Шиїти вимагають показати страту Саддама в прямому ефірі

Іракські шиїти вимагають, щоб страта Саддама Хусейна була показана по телебаченню. Вони вважають, що повішення має відбудуться на площі Фірдус у присутності членів сімей тих, хто був знищений по його наказу, повідомляє британська The Times.

"Ми наполягаємо на публічній страті, - заявив 31-річний житель Багдада Салам Махамад. - Якщо повішення буде таємним, ми протестуватимемо і вимагатимемо відставки уряду".

Разом з тим деякі шиїти вважають, що поряд з Саддамом повинен висіти президент США Джордж Буш. "Ми сподіваємося, що він буде засуджений також як Саддам за всі ті руйнування і біди, які він приніс Іраку", - заявив 33-річний вчитель Раад Сахді.

Інші шиїти побоюються, що пряма телетрансляція страти Саддама Хусейна спровокує новий виток міжконфесійних зіткнень в Іраку і перетворить колишнього диктатора на мученика.

Зі свого боку, як повідомив The Times довірена особа прем`єр-міністра Іраку Нурі аль-Малики (Nouri al-Maliki) депутат іракського парламенту Хайдер аль-Абаді (Haider al-Abadi), влада планує виконати страту Саддама Хусейна в одній з іракських в`язниць у присутності членів кабінету міністрів і громадян, чиї рідні стали жертвами репресій.

За словами Хайдера аль-Абаді, швидше за все, страта відбудеться наприкінці січня 2007 року.

Лента.ру