Парламент Киргизії не схвалив проект нової конституції

У столиці Киргизії триває протистояння прихильників і противників влади, повідомляє РІА Новости.

На центральній площі Бішкека "Ала-тоо" і Старій площі перед будівлею парламенту проходять два мітинги. Прихильники і противники влади розділені будівлею Історичного музею, крім того, їх розділяє велика кількість співробітників правоохоронних органів.

На Стару площу прибувають люди, тут встановлюються нові юрти і намети. На площі "Ала-тоо", навпаки, кількість юрт і наметів дещо зменшилася після вчорашньої заяви лідерів опозиції про те, що в результаті досягнутих домовленостей про ухвалення нової конституції вони мають намір згорнути безстрокову акцію протесту.

У середу вранці почалося засідання парламенту Киргизії. Депутати відмовилися відразу схвалити проект нового основного закону, що дозволило б розрядити обстановку. Більшістю голосів вони внесли зміни до закону про регламент і мають намір почати обговорення конституції за статтями в двох читаннях.