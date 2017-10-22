США попередили енергетичні компанії про небезпеку хакерських атак

Влада США попередила американські компанії про небезпеку хакерських атак на їхні комп'ютерні мережі. Найбільше хакери намагаються отримати доступ до мережі атомних і енергетичних концернів, а також компаній ряду галузей переробної промисловості, повідомили Міністерство внутрішньої безпеки США та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у відкритому електронному листі, пише «Німецька хвиля».

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За даними відомств, починаючи з травня, зафіксовано декілька атак на ряд технологічних компанії, а також на держустанови. Хакерам вдалося зламати комп'ютерні мережі декількох фірм, йдеться далі у листі.

Раніше в червні поточного року влада США вже попереджала компанії про небезпеку хакерських атак у конфіденційному листі. За даними експертів, дві або три групи хакерів проникли в мережі фірм та установ у США та ще декількох країнах і збирали відомості про їх функціонування, повідомляє Reuters. При цьому не було вчинено актів саботажу, сказав Роберт Лі, голова фірми Dragos, яка спеціалізується на безпеці комп'ютерних мереж промислових підприємств. Незважаючи на це, хакери діють дуже агресивно, вважає експерт.