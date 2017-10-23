Черговий секс-скандал: американського режисера звинуватили в домаганнях до десятків жінок

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Голлівудського кінорежисера, продюсера і оскароносного сценариста Джеймса Тобака звинуватили в сексуальних домаганнях до 38 жінок. Про це пише видання Los Angeles Times.

Багато жінок стверджували, що Тобак підходив до них на вулиці і обіцяв їм, що вони гратимуть в кіно. Наступна зустріч закінчувалася домаганнями.

31 жінка розповіла про домагання з боку Тобака під запис, є ті, хто погодився розповісти про пережите лише на умовах анонімності.

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Актриса, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що в 2000 році прийшла в номер Тобака в готелі в Лос-Анджелесі, як вона думала, на прослуховування. Тобак нібито сказав їй, що відчуває зв'язок з нею, але вона повинна зняти одяг, щоб показати сексуальну впевненість для її ролі.

72-річний Джеймс Тобак виступав в якості режисера, сценариста або продюсера більше десяти фільмів, серед яких "Чорне і біле" (1999 рік) з Робертом Дауні - молодшим і Клаудією Шиффер, а також "На виду" (1983 рік) з Настасьєю Кінскі. У 1992 році за сценарій до гангстерського байопика "Багсі" номінувався на премію "Оскар".

Як повідомляв УНІАН, раніше актриса Ешлі Джадд звинуватила голлівудського режисера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Пізніше про аналогічні випадки заявили ще дев'ять жінок. Анджеліна Джолі, Емма Уотсон, Колін Ферт, Леа Сейду і інші також висловилися про скандал.Сам Вайнштейн не став виступати із спростуванням і заявив, що шкодує про те, як «вів себе з колегами в минулому».