Швеція має намір стягнути з КНДР сорокарічний борг

Влада Швеції має намір стягнути з КНДР борг, що з'явився у країни 43 роки тому. Про це повідомляє «Ренхап».

Уточнюється, що Північна Корея заборгувала Швеції 2,7 млрд крон ($330 млн).

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Як стало відомо, в 1974 році КНДР закупила у Швеції 1000 автомобілів марки «Вольво», які не були оплачені. Спочатку борг КНДР становив 600 млн крон.

Швеція звертається до КНДР про виплату боргів двічі на рік.