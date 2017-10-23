Швеція має намір стягнути з КНДР сорокарічний борг
10:18, 23 жовтня 2017Світ
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Північна Корея заборгувала Швеції 2,7 млрд крон ($330 млн).
Ілюстрація / REUTERS
Влада Швеції має намір стягнути з КНДР борг, що з'явився у країни 43 роки тому. Про це повідомляє «Ренхап».
Уточнюється, що Північна Корея заборгувала Швеції 2,7 млрд крон ($330 млн).
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Як стало відомо, в 1974 році КНДР закупила у Швеції 1000 автомобілів марки «Вольво», які не були оплачені. Спочатку борг КНДР становив 600 млн крон.
Швеція звертається до КНДР про виплату боргів двічі на рік.
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