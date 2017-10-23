П’ять екс-президентів США зібрали 31 мільйон доларів для потерпілих від ураганів (відео)
11:18, 23 жовтня 2017Світ
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До благочинної ініціативи долучилися Барак Обама, Білл Клінтон, Джимі Картер, а також батько й син Буші.
П’ять колишніх американських президенти зібрали 31 мільйон доларів для потерпілих від ураганів
Президентська допомога. П’ять колишніх американських лідерів зібрали 31 мільйон доларів для потерпілих від кількох ураганів, що прокотилися Сполученими штатами, йдеться у сюжеті ТСН.
До благочинної ініціативи долучилися Барак Обама, Білл Клінтон, Джимі Картер, а також батько й син Буші. Кульмінацією акції став гала-концерт за участю естрадних зірок - зокрема і Леді Ґаги.
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П’ятеро президентів були разом на одній сцені.
Чинний господар Білого Дому Дональд Трамп не приїхав, бо грав у гольф, але записав своє відеозвернення.
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