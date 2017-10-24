Російський військовий у Вірменії застрелив товариша по службі і покінчив з собою

Російський військовий випадково застрелив товариша по службі на полігоні у Вірменії, після чого наклав на себе руки, повідомляє в понеділок, 23 жовтня, прес-служба Південного військового округу (ЮВО) РФ.

"23 жовтня на полігоні Алагяз (Республіка Вірменія) при здачі зброї після проведення занять військовослужбовець контрактної служби грубо порушив вимоги безпеки і мимоволі вистрілив з автомата, смертельно поранивши іншого військовослужбовця за контрактом", - наводить ТАСС повідомлення прес-служби, передає DW.com.

"Злякавшись скоєного і відповідальності за загибель товариша по службі", військовий покінчив з собою.

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Раніше в той же день стало відомо, що співробітник Росгвардії застрелив чотирьох товаришів по службі в Чечні. Нападник був убитий, за фактом події порушено кримінальну справу.