Вдарили залізною трубою по голові: у Москві помер опозиціонер (фото)

У Москві убито активіста демократичної опозиції Олексія Строганова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив російський опозиціонер Ілля Яшин.

"На нього було скоєно напад: невідомий вдарив Строганова залізною трубою по голові. Олексій два місяці перебував у комі. Учора він помер, так і не опритомнівши", - йдеться у його повідомленні.

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Олексій Строганов багато років перебував у російському русі "Солідарність", брав участь в організації масових мітингів 2011-12 років.

"Слідство досі не порушило кримінальну справу у зв'язку з нападом на Строганова. На засіданні ради депутатів Красносельського району в найближчу суботу направимо запит з вимогою почати розслідування", - додав Яшин.