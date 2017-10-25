Підлітки стали менше пити, курити, красти і битися - дослідження

Підлітки стали менше курити, пиячити, вживати наркотики, красти і битися, з'ясували психологи, проаналізувавши дані більш ніж за 10 років. Про результати вони розповіли в журналі Psychological Medicine.

Дослідники проаналізували дані Національного дослідження споживання наркотиків і стану здоров'я в США за 2003-2014 роки. Усього їм вдалося зібрати інформацію про більш ніж 210 тис. підлітків 12-17 років – по 13-18 тис. за кожен рік. За цей період кількість пов'язаних з алкоголем і наркотиками проблем зі здоров'ям зменшилось на 49%, а також на 34% знизилася кількість бійок, нападів, крадіжок і торгівлі наркотиками.

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Про те, що підлітки стали вживати менше алкоголю і наркотиків, говорили й інші дослідження, але паралель між цією тенденцією і більш мирною поведінкою була проведена вперше.

Раніше психологи з'ясували, що сучасні підлітки надають перевагу перед наркотиками і сексом соцмережі, менш схильні сідати за кермо, влаштовуватися на роботу, ходити на побачення, займатися сексом і ходити кудись без батьків, ніж підлітки інших поколінь.