"Мене зґвалтував той, кого я любила": Мерилін Менсон звільнив басиста після звинувачень в домаганнях

15:08, 25 жовтня 2017
Світ
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Раніше колишня дівчина бас-гітариста Твіггі Раміреса Джессіка Аддамс звинуватила музиканта в зґвалтуванні і психологічному насильстві.

Facebook

Мерилін Менсон у Twitter у вівторок увечері повідомив про те, що їхні дороги з басистом групи Джорді Уайтом (псевдонім Твіггі Рамірес) розходяться.

Менсон не пише про причини звільнення: «Я вирішив розлучитися з Джорді Уайтом як членом групи Мерилін Менсон. Він буде замінений в майбутньому турі. Я бажаю йому здоров'я».

Кілька днів тому колишня дівчина бас-гітариста Раміреса Джессіка Аддамс звинуватила музиканта в зґвалтуванні і психологічному насильстві. Аддамс була вокалісткою жіночої групи в 1990-ті роки, тоді й познайомилася з Раміресом.

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Вона опублікувала допис у Facebook про те, що він її зґвалтував у період, коли була перерва туру групи.

«Він кинув мене на підлогу, обхопивши мене за шию. Я сказала: „Ні“. Я сказала: „Ні“. Я сказала це настільки голосно, що мій друг Піт прибіг з іншої кімнати, щоб відсторонити його від мене. Мене зґвалтував той, кого я любила».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в сексуальних домаганнях розповіли Різ Уізерспун і Дженніфер Лоуренс. 2 серпня Мерилін Менсон виступив з концертом у київському Палаці спорту.

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Теги: #Мерилін Менсон басист домагання