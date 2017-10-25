"Мене зґвалтував той, кого я любила": Мерилін Менсон звільнив басиста після звинувачень в домаганнях
Раніше колишня дівчина бас-гітариста Твіггі Раміреса Джессіка Аддамс звинуватила музиканта в зґвалтуванні і психологічному насильстві.
Мерилін Менсон у Twitter у вівторок увечері повідомив про те, що їхні дороги з басистом групи Джорді Уайтом (псевдонім Твіггі Рамірес) розходяться.
Менсон не пише про причини звільнення: «Я вирішив розлучитися з Джорді Уайтом як членом групи Мерилін Менсон. Він буде замінений в майбутньому турі. Я бажаю йому здоров'я».
I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well.— Marilyn Manson (@marilynmanson) October 25, 2017
Кілька днів тому колишня дівчина бас-гітариста Раміреса Джессіка Аддамс звинуватила музиканта в зґвалтуванні і психологічному насильстві. Аддамс була вокалісткою жіночої групи в 1990-ті роки, тоді й познайомилася з Раміресом.
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Вона опублікувала допис у Facebook про те, що він її зґвалтував у період, коли була перерва туру групи.
«Він кинув мене на підлогу, обхопивши мене за шию. Я сказала: „Ні“. Я сказала: „Ні“. Я сказала це настільки голосно, що мій друг Піт прибіг з іншої кімнати, щоб відсторонити його від мене. Мене зґвалтував той, кого я любила».
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в сексуальних домаганнях розповіли Різ Уізерспун і Дженніфер Лоуренс. 2 серпня Мерилін Менсон виступив з концертом у київському Палаці спорту.