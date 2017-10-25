Емінем відсудив майже півмільйона у партії Нової Зеландії за використання саундтрека до фільму "8 Миля"

Національна партія Нової Зеландії заплатить американському реперу Емінему 600 тис. новозеландських доларів (412 тис. доларів США) в якості компенсації за порушення його авторських прав, пише Русская служба BBC.

Національна партія використовувала в своїй передвиборчій рекламі мелодію пісні Lose Yourself. Пісня, використана в передвиборній агітації, називалася Eminem-esque, що можна перевести як "В стилі Емінема", і, як постановив суд, майже не відрізнялася від оригіналу.

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Лейбл Емінема Eight Mile Style подав позов після того, як Національна партія використовувала в своїй кампанії 2014 року неліцензійну версію пісні, яка отримала Оскара.

Адвокати новозеландської партії стверджували, що використана музика - не Lose Yourself, а композиція під назвою Eminem-esque, яка була придбана в стоковій музичній бібліотеці.

Але суд в середу ухвалив, що саундтрек досить схожий на "надзвичайно оригінальний" твір Емінема і що закон про авторське право було порушено.

У ході слухань були оцінені так звані барабанні патерни, хоровий спів і скрипкові тональності в кожній версії. Все це, як було заявлено, дуже схоже на оригінал.

"Таке використання не схвалили б ні Емінем, ні Eight Mile Style", - йдеться в рішенні суду.

Пісня Lose Yourself була випущена в 2002 році в збірнику саундтреків до фільму "Восьма миля" (8 Mile), в якому Емінем зіграв головну роль. У 2004 році трек увійшов до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Трек, використаний у 2014 році більше 100 раз в телевізійній передвиборчій рекламі Національної партії Нової Зеландії, був узятий з бібліотеки компанії Beatbox.

Треки, які звучать схоже на відомі пісні, але досить змінені для того, щоб уникнути судових позовів, регулярно з'являються в безкоштовних бібліотеках музичних треків.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, напередодні Емінем у своєму ролику на вручення музичної премії жорстко розкритикував Трампа.