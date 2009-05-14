Загальнонаціональний страйк у Греції: скасовано більше 150 авіарейсів

Грецькі авіалінії відмінили більше 150 авіарейсів у зв`язку з 24-годинним загальнонаціональним страйком, який проведе профспілка державних службовців на знак протесту проти урядової політики жорсткої економії.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на представників авіакомпаній.

У зв`язку з участю в страйку авіадиспетчерів головна грецька авіакомпанія Olympic Airlines відмінила 110 внутрішніх і міжнародних рейсів, а також перенесла на інший час ще п`ять.

Інша грецька компанія Aegean Airlines анулювала 50 рейсів і змістила терміни відправки ще 37.

Під час загальнонаціонального страйку будуть також закриті учбові заклади, лікарні прийматимуть пацієнтів тільки в термінових випадках.

Страйк проводиться з вимогою підвищення реальних зарплат, надання негайної допомоги страховому пенсійному фонду держслужбовців, переведення тимчасових працівників на постійні контракти, а також застосування справедливої системи оподаткування.