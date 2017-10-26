"Я - жертва": Леді Гага розповіла про зґвалтування і закликала до боротьби, співачку підтримав Джо Байден (відео)
Співачка і політик відзначили, що жоден чоловік не має права піднімати руку на жінку, за винятком самооборони.
Співачка Леді Гага на хвилі обговорення секс-скандалу в Голлівуді записала відеозвернення до тих, хто став жертвою сексуальних домагань. Разом з колишнім віце-президентом США Джо Байденом виконавиця зняла ролик.
У ньому знаменитості відзначили, що жоден чоловік не має права піднімати руку на жінку, за винятком самооборони. У свою чергу Леді Гага зазначила, що добре розуміє постраждалих жінок, оскільки сама пережила сексуальне насильство.
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"Я - жертва сексуального насильства, і я знаю все про наслідки. Про травму - психологічну, фізичну, душевну", - розповіла співачка. Артистка також додала, що дуже важливо, щоб поряд була людина, якій можна довіряти.
Раніше Леді Гага розповіла, що в 19-річному віці її зґвалтували. Гвалтівнику було 20 років. Це сталося, коли вона йшла в католицьку школу. За словами виконавиці, пережите в 19 років зґвалтування залишилося в її пам'яті болючим відбитком.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у вересні Леді Гага скасувала гастролі у Європі через хронічний біль.
A message from me & my buddy Vice President @JoeBiden@ItsOnUs to stop sexual assault. Go to https://t.co/aMd5silSst#ItsOnUs to help.