Держдеп оприлюднив новий санкційний список російських компаній і організацій

Державний департамент США опублікував список з 39 російських компаній і організацій, що підпадають під санкції Вашингтона, передає Радіо Свобода.

Серед них, зокрема, компанія «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», Федеральна служба безпеки (ФСБ), Служба зовнішньої розвідки (СЗР) і Головне розвідувальне управління Генерального штабу (ГРУ).

Держдепартамент США 26 жовтня надав Конгресу список осіб і компаній, щодо яких вводить нові санкції через їх зв'язки з російськими військовими і спецслужбами. Прес-секретар зовнішньополітичного відомства Хізер Науерт зазначила, що цей список буде оприлюднений в найближчі дні, але Держдепартамент спочатку дозволить американським компаніям завершити співпрацю з фігурантами списку, щоб ці компанії могли уникнути порушень санкцій.

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Закон про санкції, який президент Дональд Трамп підписав у серпні, спрямований проти військових і розвідувальних служб Росії через їхню можливу роль у зусиллях для впливу на президентські вибори 2016 року в США.

Закон закликає президента накладати санкції на будь-яку особу або фірму, які мають справу з російськими секторами оборони та розвідки. Закон вимагає також, щоб адміністрація Трампа визначила осіб і групи, пов'язані з оборонними і розвідувальними секторами Росії, і надала цю інформацію Конгресу до 1 жовтня. Коли Держдепартамент не дотримався цього терміну, законодавці звинуватили адміністрацію США в затягуванні з введенням нових санкцій.