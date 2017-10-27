Держдеп хоче ввести санкції проти спецслужб РФ і найбільших військових заводів Росії

Держдепартамент США в четвер, 26 жовтня, передав Конгресові перелік російських компаній і організацій, щодо яких можуть бути введені санкції.

Як передає DW.com, у список включені найбільші російські підприємства, пов'язані з оборонною промисловістю: "Калашников", "Уралвагонзавод", "Рособоронэкспорт", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш", "Ростех", "Вертолеты Росии" і інші.

Перелік, підписаний держсекретарем США Рексом Тиллерсоном, не означає автоматичне поширення санкцій на всі вказані компанії, а є пропозицією відомства щодо визначення таких підприємств. Він може піддаватися змінам і доповненням. Включені в чорний перелік і силові відомства Росії: Федеральна служба безпеки (ФСБ), Служба зовнішньої розвідки (СЗР), Головне управління Генштабу (колишнє ГРУ).

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Робота над визначенням кола російських громадян і організацій, які підпадають під нові американські санкції, повинна була бути завершена до 1 жовтня, проте Держдепартамент оголосив про вимушену затримку. "Це досить складно і може зайняти деякий час", - пояснила тоді представник відомства.

Законопроект про посилення санкцій щодо Росії, Ірану і Північної Кореї, який був схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США, президент країни Дональд Трамп підписав 2 серпня. Наприкінці вересня Вашингтон повідомив, що нові санкції наберуть чинності 28 листопада поточного року.