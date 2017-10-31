У Голлівуді орудує ціла угруповання відомих педофілів, актор поклявся їх назвати за $10 мільйонів

Актор Корі Фельдман пообіцяв розкрити імена відомих голлівудських педофілів. Він планує зробити це в художньому фільмі, на створення якого артистові потрібно десять мільйонів доларів, пише Vulture.

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За словами Фельдмана, він намагався назвати імена педофілів у своїй автобіографії, однак видавець заборонив йому це робити. Його картина стане байопіком, в якій він розкриє цих людей. Артист підкреслив, що гроші потрібні не тільки на створення фільму, але також на адвокатів і охорону.

«Мені потрібна група адвокатів і охорона, щоб я міг завершити свою роботу. Я клянуся, що назву всі імена, які мені відомі», — заявив він.

Раніше він неодноразово стверджував, що в дитинстві зазнав сексуальних домаганнь з боку відомих голлівудських діячів. Він не розкривав подробиці події.

«Мені потрібна група адвокатів і охорона, щоб я міг завершити свою роботу. Я клянуся, що назву всі імена, які мені відомі», — заявив він.

46-річний Корі Фельдман знявся в таких фільмах, як «Гремліни», «Бовдури», «Пропащі хлопці», «Залишся зі мною», «Передмістя» і «Меверік».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше актор Кевін Спейсі зізнався, що у нього були стосунки з жінками і чоловіками, але тепер він «вибирає жити як гей». Він виступив із цим визнанням після того, як актор з серіалу «Стартрек» Ентоні Репп звинуватив його в сексуальних домаганнях. За словами Реппа, це відбулося в 1986 році, коли йому було 14 років. Спейсі наголосив, що не пам'ятає про це, але приніс Реппу вибачення за «вкрай недоречну п'яну поведінка».