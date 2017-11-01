Трансплантація нирки і розрив з коханим: у США назвали жінку року

Володаркою премії "Жінка року" за версією Billboard стала 25-річна співачка і актриса Селена Гомес, яка нещодавно перенесла складну операцію з пересадки нирки і розлучилася зі співаком The Weeknd.

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Церемонія вручення нагороди відбудеться на гала-вечері 30 листопада в Лос-Анджелесі. Про це повідомляється на сайті видання.

Цього року Селена брала участь у багатьох благодійних проектах, а її пісні і навіть цілі альбоми очолювали, або ж перебували на вершинах численних чартів, які мали визнання від її шанувальників і просто любителів музики.

Крім того, в 2017 році Гомес стала продюсером популярного серіалу "13 причин чому". Раніше премію отримували також Леді Гага, Тейлор Свіфт, Пінк, Кеті Перрі, Фергі та Бейонсе.

Відзначимо, що в поточному році в топ-10 в чарті Billboard Hot 100 потрапляли кілька пісень Гомес - Bad Liar, Fetish і It ain't Me, в топ-10 чарту Billboard 200 потрапляли п'ять її дисків, а два альбоми - Revival і Stars Dance - очолили цей чарт.

"Селена не тільки знаходиться на верхівці музичних чартів, але і постійно надихає молодих жінок працювати з повною самовіддачею, бути самими собою і не боятися використовувати свій голос", - зазначив глава The Hollywood Reporter - Billboard Media Group Джон Амато.