Терпіла п'ять тижнів: Дастіна Хоффмана звинуватили в сексуальних домаганнях до 17-річної дівчини

Американська письменниця Ганна Грем Хантер заявила, що в 1985 році, коли їй було 17 років, її домагався актор Дастін Хоффман, повідомляє The Guardian.

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За словами Хантер, домаганням мали місце під час зйомок фільму "Смерть комівояжера" за п'єсою Артура Міллера. Як заявляє Хантер, їй довелося терпіти домагання з боку актора протягом всіх п'яти тижнів, поки вона працювала на зйомках інтерном.

Жінка стверджує, що Хоффман неодноразово мацав її за сідниці, розмовляв з нею про секс і приставав до неї різними іншими способами. Хантер, за її словами, поскаржилася начальству, однак її попросили не влаштовувати скандал заради успіху фільму.