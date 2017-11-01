Терпіла п'ять тижнів: Дастіна Хоффмана звинуватили в сексуальних домаганнях до 17-річної дівчини

17:21, 01 листопада 2017
Світ
1359 0

Жінка стверджує, що Хоффман неодноразово мацав її за сідниці, розмовляв з нею про секс.

Жінка стверджує, що Хоффман неодноразово мацав її за сідниці / скріншот

Американська письменниця Ганна Грем Хантер заявила, що в 1985 році, коли їй було 17 років, її домагався актор Дастін Хоффман, повідомляє The Guardian.

Читайте також"Розстебнув ширінку і показав": на Кевіна Спейсі обрушилися звинувачення в домаганнях до чоловіків

За словами Хантер, домаганням мали місце під час зйомок фільму "Смерть комівояжера" за п'єсою Артура Міллера. Як заявляє Хантер, їй довелося терпіти домагання з боку актора протягом всіх п'яти тижнів, поки вона працювала на зйомках інтерном.

Жінка стверджує, що Хоффман неодноразово мацав її за сідниці, розмовляв з нею про секс і приставав до неї різними іншими способами. Хантер, за її словами, поскаржилася начальству, однак її попросили не влаштовувати скандал заради успіху фільму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #домагання у Голівуді Вайнштейн#Дастін Хоффман