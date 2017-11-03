У чиказькому Starbucks стріляли – одного вбили й двох поранили
Підозрюваний ще залишається на волі. У вбитого залишилося двоє малолітніх дітей.
У результаті стрілянини в кафе Starbucks у Чикаго один чоловік загинув і двоє отримали поранення. Це сталося у четвер ввечері, повідомляє Chicago Tribune з посиланням на місцевих чиновників, пише Українська правда.
Убитому Совіньйону Ваткінсу було 28 років.
12-річний хлопчик отримав поранення у зону паху, у госпіталі його стан оцінили як хороший.
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Також отримав поранення 24-річний чоловік, його стан оцінюють як важкий
Імовірно, йдеться про продаж наркотиків. Нападник у чорному одязі й масці відкрив вогонь, коли жертва зайшла до кав’ярні.
Підозрюваний ще залишається на волі. У вбитого залишилося двоє малолітніх дітей.