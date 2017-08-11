На Полтавщині затримали членів банди викрадачів елітних автомобілів

В Полтавській області співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали на цьому тижні 8 членів банди, яка займалась викраденням елітних автомобілів.

Як повідомляє прес-група УСБУ в Полтавській області, члени угруповання, до якого, зокрема, входили помічник судді та працівник одного із сервісних центрів МВС, викрали впродовж 2016-2017 років понад 15 елітних автівок.

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Крадії також скуповували "проблемні" автомобілі (викрадені, кредитні, не розмитнені, без документів), перебивали на них номери кузовів та агрегатів, підробляли техпаспорти і номерні знаки. Потім продавали їх довірливим покупцям під виглядом легального авто з фальшивими нотаріальними довіреностями.

"Проданий автомобіль відслідковувався за допомогою попередньо встановленого GPS-трекера і через деякий час знову викрадався", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 14 обшуків у фігурантів справи та їх спільників на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей і вилучили п’ять викрадених раніше автомобілів преміум-класу.

Зазначається, що усього затримано вісім членів банди, чотирьом з них уже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.