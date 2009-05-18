Поляки не поспішають повертатися до Польщі

Більшість поляків, які працювали за кордоном, після втрати роботи вирішили не повертатись додому.

Як пише газета DZIENNIK, про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром міжнародних відносин.

Експерти прогнозували, що після загострення світової економічної кризи, яка призвела до спаду економіки та зростання рівня безробіття в більшості країн світу, до Польщі можуть повернутись близько мільйона поляків з понад 2 мільйонів, які працюють за кордоном.

Результати дослідження свідчать, що додому повернулось лише близько 200 тисяч поляків.

При цьому, як зазначає видання, повернулись до Польщі ті, хто не зміг досягнути успіхів за кордоном. Більшість поляків, які працюють у розвинутих країнах Євросоюзу, навіть після втрати роботи залишаються в країні перебування, намагаючись знайти нову роботу або отримують урядову допомогу з безробіття, рівень якої вищий, ніж у Польщі.

Більше того, частина поляків, котрі зуміли організувати за кордоном власний бізнес, навіть продовжують його розвивати, незважаючи на кризу.

За даними дослідження, більшість поляків, які повернулись додому через втрату роботи за кордоном, не змогли працевлаштуватись на батьківщині.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття у Польщі до вступу в Європейський Союз становив близько 20%. Після приєднання Польщі до євроспільноти рівень безробіття почав різко зменшуватись завдяки масовій трудовій міграції поляків в інші країни ЄС. Найбільше поляків емігрувало до Великої Британії та Ірландії.

У 2008 році рівень безробіття в Польщі становив близько 9%, однак під час кризи він почав зростати, і в березні цього року досягнув 11%.

За останніми даними, у 38-мільйонній Польщі понад 1,7 млн. безробітних.