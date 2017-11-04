Червоний Хрест: $5 мільйонів пожертвувань на боротьбу з Еболою зникли через шахрайство та корупцію

Більше п'яти мільйонів доларів гуманітарної допомоги, зібраних на боротьбу з епідемією лихоманки Ебола в Західній Африці, зникли через шахрайство та корупцію, визнали представники Червоного Хреста. Аудитори в ході розслідування виявили закупівлі за завищеними цінами, виплати зарплат неіснуючим працівникам, а також фальшиві митні рахунки, повідомляє Бі-бі-сі.

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Спалах Еболи в 2014-2016 роках забрав життя щонайменше 10 тисяч чоловік. Для боротьби з епідемією була організована масштабна гуманітарна операція, на яку були зібрані мільйони доларів.

У той час як Ебола поширювалася по Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї, Міжнародна федерація Червоного Хреста в Женеві розподіляла фінансові пожертви між національними товариствами Червоного Хреста у цих країнах - загальна сума фінансування склала близько 100 мільйонів доларів.

Розслідування аудиторів Червоного Хреста виявило, що в Ліберії 2,7 млн доларів зникли в результаті поставок за завищеними цінами і виплат фіктивним працівникам.

У Сьєрра-Леоне співробітники гуманітарної організації, по всій видимості, вступили у змову з працівниками місцевих банків і змогли роздобути більше двох мільйонів доларів, у той час як у Гвінеї, де поки триває розслідування, близько мільйона доларів пропало через підроблені митні рахунки.

Представники Червоного Хреста заявили Бі-бі-сі, що глибоко жалкують про втрату коштів. Організація заявила, що має намір посилити фінансові правила і притягнути до відповідальності всіх винних. Червоний Хрест - найвідоміша у світі гуманітарна організація та підсумки розслідування, по всій видимості, згубно позначаться на ній.