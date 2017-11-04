У Москві проходить "Русский марш", є затримані (фоторепортаж)

У Москві в районі Любліно проходить акція "Русский марш", погоджений владою столиці РФ. Крім того в День російської єдності ще один "марш" проходить біля станції метро "Жовтневе поле", пише "Нова газета".

Близько 300 прихильників Руху проти нелегальної іміграції беруть участь у ході. Вони вигукують гасла на підтримку націоналістів Олександра Бєлова та Дмитра Дьомушкіна, які відбувають покарання в колонії.

Прихильники націоналістів впевнені, що Бєлова і Дьомушкіна засудили з політичних мотивів.

Кілька людей намагалися втрутитися у колону з боку. Їх повели в автозак, повідомляє ЗМІ.

Біля рамок співробітники ОМОН просять не порушувати громадський порядок і розганяють людей, що прийшли на марш.

Як повідомляє "Дождь", поліція затримала щонайменше 70 людей на «Русскому марші» в Любліні. Про це повідомив лідер незареєстрованої «Партії націоналістів» Іван Білецький, яка виступала одним із заявників акції.

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Крім того, поліція затримала всіх організаторів акції, сказав Білецький. Один з організаторів маршу Роман Ковальов в розмові з «Інтерфаксом» заявив, що затримані були 25 людей.

«Ми оголосили всім прихильникам, що марш скасовано, і ми складаємо всі прапори і йдемо, при цьому я допустив участь людей у заході, тільки це вже формат прогулянки. У результаті частина людей під імперськими прапорами пішли на прогулянку, не більше 200 осіб», — сказав він.

«ОВС-Інфо» також повідомляє про затримання кількох десятків осіб, серед яких — один із заявників акції Костянтин Філін. За інформацією «ОВС-Інфо», на 14:20 у Москві затримано 20 прихильників «Комітету нації і свободи», четверо активістів «Асоціації народного опору» і двоє учасників руху «Націонал-революційний авангард». Імовірно, затримано 15 активістів.

Раніше «Відкрита Росія» писала про 17 затриманих. Як повідомили в прес-службі МВС по Москві, в акції взяли участь близько 200 осіб.

Згідно з повідомленням, на марші в однієї з учасниць сталася сутичка з поліцейським: жінка втратила свідомість, її забрала машина швидкої допомоги.

ОМОН побив дівчину, вона лежить на землі без свідомості. Приїхала швидка #РусскийМарш#Москваpic.twitter.com/taKJcvRTTV — Денис Стяжкин (@styazshkin) November 4, 2017

За даними ЗМІ, четверо організаторів акції з п'яти заявили про відмову від проведення "Російського маршу" і стали відкликати з мітингу своїх прихильників. П'ятий організатор акції погодився проводити марш.