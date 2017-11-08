П'ятизірковий готель замість в'язниці: ЗМІ показали умови утримання саудівських принців-корупціонерів (відео)

Газета The New York Times опублікувала відео з п'ятизіркового готелю "Рітц Карлтон" в Ер-Ріяді, на якому, за даними американського видання, затримані в неділю саудівські принци, чиновники і міністри.

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На кадрах показано велике фойє, на підлозі якого розстелені матраци. На них під килимами сплять члени королівської сім'ї та інші високопоставлені особи, підозрювані у корупції. Їм заборонили виїзд з країни, заморозили їх банківські рахунки, пише tengrinews.kz.

Відео було знято вранці в понеділок. Його зробив один з охоронців. На задньому плані видно людей в темній формі. В одному з приміщень стоїть автомат. Як з'ясували журналісти, готель "Рітц Карлтон" в столиці Саудівської Аравії до 16 листопада "виявився недоступний для реєстрації".

Як повідомляв УНІАН, увечері 4 листопада король Саудівської Аравії Салман Бен Абдель Азіз Аль Сауд оголосив про початок масштабної боротьби з корупцією в країні і видав указ про створення Вищого комітету. Відомство очолив наслідний принц Мухаммед бен Салман. Наступного дня були затримані 11 принців з правлячої сім'ї, чотири міністра з нинішнього складу уряду королівства і десятки колишніх міністрів.