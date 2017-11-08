Розстріл 26 осіб у техаській церкві: у 2012 році вбивця втік із психлікарні

Девін Келлі, який відкрив стрілянину по прихожанам баптистської церкви у Техасі і розстріляв 26 осіб, у 2012 році втік з психіатричної лікарні, говориться в повідомленні поліції. Поліцейські, що проводили арешт Девіна Келлі п'ять років тому, поінформували, що він становить небезпеку для себе і для оточуючих.

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Келлі був відправлений на примусове лікування за вироком військового трибуналу за неодноразове побиття дружини та прийомної дитини. Він поступив на службу на військову авіабазу "Холломен" у штаті Нью-Мексико за два роки до вироку. В поліцейському рапорті повідомляється, що він робив спроби здійснити погрози фізичної розправи над своїми командирами.

За словами офіційних осіб, з причини своєї судимості Келлі не мав права на володіння стрілецькою зброєю. Поліція міста Ель-Пасо заарештувала його на автобусній станції в центрі міста в червні 2012 року, йдеться в поліцейському рапорті.

Там повідомляється, що Келлі, який був поміщений в клініку в Санта-Терезі, в 160 км від Ель-Пасо, втік з лікарні. Співробітник клініки, який повідомив про його зникнення, розповів поліції, що Келлі страждав від душевного розладу.

У рапорті говориться, що під час служби на авіабазі Келлі був затриманий при спробі пронести на її територію вогнепальну зброю. У тому ж році відданий під трибунал Келлі визнав себе винним у регулярні побиття дружини і прийомного сина і був засуджений до 12 місяців в'язниці.

Після того, як Келлі влаштував масове вбивство в церкві, туди вбіг Стівен Уілфорд, що жив по сусідству, і почав стріляти по Келлі, поранивши його і змусивши утікати. Коли Келлі виїхав на своєму автомобілі, Уілфорд зупинив Джонні Лангендорффа, який проїжджав повз. Вдвох вони гналися за пікапом Келлі, поки той не втратив управління і не з'їхав у кювет. Келлі знайшли вже мертвим. Він помер, вистріливши собі в голову, повідомила поліція.