Apple запропонувала ФБР допомогти зламати телефон техаського стрілка

У корпорації Apple запропонували Федеральним бюро розслідувань (ФБР) допомогти розблокувати iPhone Девіна Келлі, який розстріляв парафіян в техаській церкви. Про це виданню New York Post повідомили в прес-службі Apple.

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«Ми були приголомшені і засмучені трагедією в Техасі. Наші фахівці відразу ж звернулися в ФБР, дізнавшись, що слідчі намагалися отримати доступ до iPhone стрілка. Ми запропонували свою допомогу і сказали, що ми прискоримо наша відповідь з юридичних запитів, які вони ФБР нам відправлять», - розповів співрозмовник видання, передає РБК.

Нагадаємо, стрілок відкрив вогонь по прихожанах церкви міста Сатерленд-Спрінгс в штаті Техас 5 листопада. Келлі розстріляв з автоматичної гвинтівки 26 осіб і поранив ще 20 осіб. За даними місцевого шерифа, після нападу він намагався втекти з місця злочину, але не зміг і покінчив з життям.