У Держдепі США назвали можливу тему переговорів Путіна і Трампа

Президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп під час зустрічі на полях саміту АТЕС у В'єтнамі, якщо вона відбудеться, можуть обговорити створення нових зон деескалації в Сирії, повідомила журналістам офіційний представник Держдепартаменту Хізер Науєрт, передає "Дождь".

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«Якщо вони зустрінуться - а ми зараз не можемо анонсувати жодної зустрічі, тому що це не було частиною офіційного розкладу - питання, в переговорах щодо якого ми дуже зацікавлені, - це створення нових зон перемир'я», - сказала Науєрт.

Вона нагадала, що угода про території деескалації в Сирії діє з липня і виявилася «величезним успіхом». «Якщо ми зможемо створити ще одну зону перемир'я, це допоможе нам наблизитися до женевського процесу мирного врегулювання в Сирії», - сказала Науэрт.

Трамп перед початком свого азіатського турне, в рамках якого він приїде до В'єтнаму, заявляв в інтерв'ю Fox, що переговори з Путіним важливі для США. В статусі президентів Путін і Трамп вперше зустрічалися в липні на з'їзді «Великої двадцятки».