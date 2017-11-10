Рекордний довгожитель: чилієць заявив, що він народився 121 рік тому (відео)
12:09, 10 листопада 2017Світ
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Втім документів, що підтверджують дату народження чилійця-довгожителя, немає: вони згоріли разом з будинком дідуся.
Рекордний довгожитель: чилієць заявив, що він народився 121 рік тому
У Чилі знайшли чоловіка, який стверджує, що він народився 121 рік тому. Якщо Селіно Віллануева і справді з'явився на світ ще 1896 року, то це означає, що він живе найдовше з усіх чоловіків.
Утім, свого рядка в Книзі рекордів Гінеса в довгожителя поки немає, йдеться у сюжеті ТСН. Коли Селіно було 99 років, його будинок згорів разом з усіма документами, що підтверджують дату його народження.
Сусідка, яка прихистила дідуся після пожежі, каже, що і не думала, що він проживе в її родині так довго.
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