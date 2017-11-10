Рекордний довгожитель: чилієць заявив, що він народився 121 рік тому (відео)

У Чилі знайшли чоловіка, який стверджує, що він народився 121 рік тому. Якщо Селіно Віллануева і справді з'явився на світ ще 1896 року, то це означає, що він живе найдовше з усіх чоловіків.

Утім, свого рядка в Книзі рекордів Гінеса в довгожителя поки немає, йдеться у сюжеті ТСН. Коли Селіно було 99 років, його будинок згорів разом з усіма документами, що підтверджують дату його народження.

Сусідка, яка прихистила дідуся після пожежі, каже, що і не думала, що він проживе в її родині так довго.