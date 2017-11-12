Поблизу кордонів Латвії зафіксували два російські винищувачі

Поблизу кордонів Латвії були помічені два російських військових літака-винищувача Су-27. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національних збройних сил країни в Twitter.

Відзначається, що літаки, які патрулювали небо над нейтральними водами Балтійського моря, помітили поблизу морського кордону країни два винищувачі Су-27 Збройних сил Росії.