Поблизу кордонів Латвії зафіксували два російські винищувачі
00:41, 12 листопада 2017Світ
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Поблизу кордонів Латвії виявили два російські винищувачі Су-27.
Ілюстрація REUTERS
Поблизу кордонів Латвії були помічені два російських військових літака-винищувача Су-27. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національних збройних сил країни в Twitter.
Відзначається, що літаки, які патрулювали небо над нейтральними водами Балтійського моря, помітили поблизу морського кордону країни два винищувачі Су-27 Збройних сил Росії.
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