В Іраку виявили масове поховання: щонайменше 400 осіб були страчені ІДІЛ

В Іраку поблизу звільненого від бойовиків "Ісламського держави" міста Хавиджа, що на півночі Іраку, виявили масове поховання жертв ісламістів. Про це повідомляє DW.

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"Не менше 400 осіб були страчені", - заявив 11 листопада 2017 року глава адміністрації регіону Кіркук Ракан Саїд. Зазначено, що місце масової страти розташоване на відстані трьох кілометрів від Хавиджа. На частині страчених, зазначив Саїд, була спеціальна уніформа засуджених до смертної кари, інші жертви були в цивільному одязі. Як відомо, іракські військові звільнили Хавиджу від бойовиків ІГ на початку жовтня.

Звільняючи території, захоплені бойовиками, військові виявили десятки місць масових поховань з тілами сотень жертв. У пошуках цих поховань допомагали свідчення місцевих очевидців.