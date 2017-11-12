У Росії число збанкрутілих компаній наблизилося до рекорду

Число збанкрутілих компаній у Російській Федерації наблизилося до рекорду.

Про це повідомляє DW, посилаючись на дані аналітичного огляду Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП).

"Кількість збанкрутілих компаній у Росії зросла в третьому кварталі 2017 року на 3% в порівнянні з другим кварталом. Про своє банкрутство з липня по вересень поточного року оголосили 3227 компаній. Ця частка на 12,4% вище порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Зафіксований рівень банкрутств лише на 2,1 відсотка нижче рекордного рівня, досягнутого в жовтні 2009 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПоліція затримала екс-директора рибокомбінату на Курилах після скарги працівників Путіну

При цьому наголошується, що найбільш сильно постраждали компанії будівельної галузі.

"Істотне число банкрутств також зазначено в області торгівлі, машинобудування та харчової промисловості", - додається в повідомленні.

У числі причин такої плачевної динаміки експерти ЦМАКП називають повільне зниження ключової ставки Центробанком і слабкий споживчий попит, відзначаючи при цьому, що реальні доходи населення зменшуються 12 кварталів поспіль.