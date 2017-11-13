Прем’єр Іспанії закликав каталонців голосувати на дострокових виборах

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой Під час першого візиту до Каталонії після запровадження прямого правління закликав до активної участі у каталонських виборах 21 грудня, передає Голос Америки.

"Ми хочемо повернути Каталонію, яка належить всім, з демократією та свободою, ми цього досягнемо, якщо мовчазна більшість перетворить свй голос на голосування", - заявив він у неділю.

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Рахой відвідує Каталонію вперше після запровадження прямого правління в регіоні. Його візит до Барселони відбувається на наступний день після того, як каталонський рух за незалежність провів масовий протест у місті, вимагаючи звільнення своїх лідерів та визнання Каталонської республіки незалежною державою.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, що мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо запровадження прямого управління над Каталонією, а прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту.

Дострокові вибори в Каталонії призначено на 21 грудня.

Керівником уряду Каталонії тимчасово призначено першого віце-прем'єр-міністра Іспанії Сорайю Саєнс де Сантамарію.