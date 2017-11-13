Amnesty International звинуватила Асада у злочинах проти людяності

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) звинуватила президента Сирії Башара Асада у злочинах проти людяності. Про це йдеться в заяві Amnesty, передає dw.com.

До подібних злочинів правозахисники віднесли облогу військами Асада населених пунктів і примусове переселення проживаючих там людей. Сирійська урядова армія влаштовувала бомбардування територій, що були в облозі, і блокувала доставку гуманітарної допомоги, в результаті чого мирні жителі відчували гостру нестачу продовольства і медикаментів, підкреслили в AI.

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"Сирійський уряд усвідомлено застосовує голод в якості колективного покарання для населення", - заявив представник німецького відділення AI Рене Вільдангель.

Amnesty розкритикувала також так звану "примирливу угоду" між режимом Асада і сирійської опозицією, яка поширювалася в тому числі на східну частину Алеппо. Договір передбачав можливість вибору для жителів районів, що перебувають в облозі - залишитися в зоні ведення бойових дій або залишити їх.

В результаті тисячі сімей, евакуйованих з міста, опинилися у важких умовах у бідно оснащених таборах, нарікають правозахисники. У цьому зв'язку в AI вважають, що цю угоду можна прирівняти фактично до примусового переселення людей. Amnesty зажадала від ООН провести ретельне розслідування описаних обставин і піддати кримінальному переслідуванню порушників.